Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Kocadere Deresi'nde Bin 500 Metre Dere Islahı Tamamlandı"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İSKİ Atıksu Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kocadere Deresi'nde bin 500 metre dere ıslahının tamamlandığını duyurdu.

Balcıoğlu, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İSKİ Atıksu Kanalizasyon Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kocadere Deresi'nde bin 500 metre dere ıslahının tamamlandığını açıkladı.

Taşkın riskini azaltmak ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte dere güzergahında 2 bin 600 metre uzunluğunda, Q1400 mm BAB atıksu kollektör hattı imalatının da yapıldığını belirten Balcıoğlu, "Biz günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla çalışıyoruz. Silivri'mizin altyapısını çok uzun yıllar hizmet edecek şekilde güçlendiriyor; her mahallemizde güvenli, sağlam ve sürdürülebilir bir ilçe hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.