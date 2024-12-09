Silivri'de Mali Müşavirler Eğitimi Gerçekleştirildi

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Meclis Salonu'nda, 'Mali Müşavirler Eğitimi' düzenlendi. Eğitime katılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mali müşavirlerin sadece iş dünyası için değil, kamu yönetimi ve toplumsal refah için de önemli olduklarını vurguladı.

Silivri Belediyesi Meclis Salonu'nda Mali Müşavirler Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen ve çok sayıda mali müşavir katıldı.

"Her alanda güçlü bir dayanışma ve iş birliği içinde olmamız gerekiyor"

Mali müşavirlerin üstlendikleri role değinen Başkan Balcıoğlu, "Vergi düzenlemelerinden finansal denetimlere, işletmelerin doğru yönlendirilmesinden toplumun ekonomik devamlılığına kadar üstlendiğiniz rol, yalnızca iş dünyası için değil, aynı zamanda kamu yönetimi ve toplumsal refah için de kritik bir öneme sahip" dedi.

Silivri'nin, İstanbul'un hızla gelişen ve değişen ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Silivri, yalnızca bir ilçe değil, aynı zamanda bir ekonomik ve sosyal merkezdir. Bu nedenle, Silivri'nin bu potansiyelini daha ileriye taşımak için her alanda güçlü bir dayanışma ve iş birliği içinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Halkımızın her kuruşunu en doğru ve verimli şekilde kullanmaya büyük özen gösteriyoruz"

Başkan Balcıoğlu, mali müşavirlerin sürekli gelişim ve eğitim odaklı olması, toplumun ekonomik farkındalığının da artmasını sağladığını belirtti. Bu tür programların önemine değinen Başkan Balcıoğlu, yerel yönetimlerle ve toplumun diğer kesimleriyle daha güçlü bağlar kurulmasına olanak tanıdığı dile getirdi. Yerel yönetim olarak, mali disiplinin önemini bildiklerini açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Belediyemizde uyguladığımız her projede, halkımızın her kuruşunu en doğru ve verimli şekilde kullanmaya büyük özen gösteriyoruz. İşte bu noktada, sizin mesleki bilgilerinizin ve önerilerinizin de bizim için çok kıymetli olduğunu vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Eğitim programlarının artarak devam etmesini dileyen Başkan Balcıoğlu, mali müşavirlerle daha güçlü iş birlikleri geliştirmeyi temenni etti. Her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, eğitimin başarılı ve faydalı geçmesini diledi.

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, konuşmasına eğitim için meclis salonunu tahsis eden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür etti. Mesleki olarak zorlu bir süreçten geçildiğini ifade eden Demirel, mali müşavirlerin artan vergilerden ve karmaşıklaşan mevzuattan olumsuz etkilendiğini aktardı. Vergi mevzuatının işin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini belirten Demirel, meslek mensuplarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Ücret tarifesiyle ilgili bilgilendirme yaparak, son yıllardaki kötü ekonomik yönetim ve yüksek enflasyon nedeniyle meslek gelirlerinin ciddi anlamda eridiğini dile getiren Demirel, Aralık ayında İSMMMO'nun yeni ücret tarifesini yayınlayacağını duyurdu.

İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, Silivri'nin demokrasi adına nefes aldığı ilçelerden bir tanesi olduğunu dile getirdi. Mesleki sorunlarının olduğunu ve bu sorunların herkesi ilgilendirdiğini dile getiren Kesen, asla umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.

Başkan Balcıoğlu'na teşekkürlerini ileten Kesen, "Yerel demokrasinin kalbinin attığı bu salonda eğitimimizi gerçekleştirme fırsatı sunduğu için Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.