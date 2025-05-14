Silivri'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingleri Devam Ediyor

(İSTANBUL)- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, Silivri'de devam ediyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Hukuksuzluklara karşı çıkan tüm vatandaşlarımız burada. Meydanlardaki sesin susacağını, bu sürecin unutulacağını sandılar. Unutulmuyor. Her geçen gün vatandaşlarımız daha da cesaretle sürece sahip çıkıyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri sürüyor. İstanbul'daki mitinglerin ilki Şişli'de, ardından sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir ve Beyazıt Meydanı'nda düzenlendi. Beşinci mitingin adresi ise Silivri oldu.

Miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın şunları söyledi:

"19 Mart'tan beri devam eden bir sürecimiz var. Bugün de Silivri'de beraberiz. Hukuksuzluklara karşı çıkan tüm vatandaşlarımız burada. Meydanlardaki sesin susacağını, bu sürecin unutulacağını sandılar. Unutulmuyor. Her geçen gün vatandaşlarımız daha da cesaretle sürece sahip çıkıyor. Bu hukuksuzluklara karşı mücadelesini sürdürüyor. Ben kendi şehrim adına, Edirneli hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Her geçen gün mücadele artarak devam ediyor. Bu hukuksuzluk devam ettiği sürece de böyle devam edecek. "