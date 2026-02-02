Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Silivri'de Kimseyi Yalnız, Kimseyi Sofrasız Bırakmayacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Silivri'de Kimseyi Yalnız, Kimseyi Sofrasız Bırakmayacağız"

02.02.2026 14:23  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan ayında ilçede iftar çadırı kurulacağını duyurdu ve ihtiyaç sahibi hemşerilere sıcak yemeklerin kapılarına kadar ulaştırılacağını belirtti.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan ayında ilçede iftar çadırı kurulacağını duyurarak, "Er Yap Aşevi'miz tam kapasiteyle çalışacak. Mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize, yemek pişirmekte zorlanan yaş almış büyüklerimize, her gün iftar öncesinde yemeklerini sıcak sıcak kapılarına kadar ulaştıracağız. Silivri'de kimseyi yalnız, kimseyi sofrasız bırakmayacağız" dedi.

Silivri Belediyesi'nin 2026 yılı şubat ayı meclis toplantısı, Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan ve milli takım formasıyla Türkiye'yi Basel Cup'ta temsil eden Elife Naz Duman, Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nda 18 Yaş Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan İrem Kurt'u temsilen Özgür Kurt, Macaristan'da yapılan Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'nda dünya 5'incisi olan İsmet Karabulut, Paletli Yüzme Takımı'nda Balıkesir Karesi Kulüpler Arası ve Edirne Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonaları'nda çeşitli derecelerle dönen Berat Battal, Ekin Saniye Can, Ada Beren Ağal ve Bulut Barkın Akın katıldı.

Sporculara, MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, CHP Grup Başkan Vekili Önder Çolak ve AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı tarafından ödülleri takdim edildi.

Balcıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü hatırlatarak, "Bu sözü kendilerine ilke edinen pırıl pırıl gençlerimizi ve onları yetiştiren ailelerini, antrenörlerini tebrik ediyorum. Belediye meclisimizin oy birliğiyle aldığı bu ödül kararları, gençlerimize verdiğimiz değerin küçük bir nişanesidir. Hepsine başarılarının devamını diliyor, meclisimizi bu güzel enerjiyle açıyorum" diye konuştu.

"Ramazan'ın manevi atmosferine yakışır hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz"

Ramazan ayına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirten Balcıoğlu, "Biliyorsunuz kandilin ardından, yani 19 Şubat itibarıyla başı rahmet, ortası mağfiret olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşacağız. Silivri Belediyesi olarak Ramazan'ın manevi atmosferine yakışır hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İlçe genelimizdeki 67 camimizin tamamında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halıların süpürülmesinden avizelerin silinmesine, ayakkabılıklardan minberlere kadar camilerimizin her köşesini Ramazan'a hazır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı sofrada buluşmanın önemini vurgulayan Balcıoğlu, "Mevsim şartları sebebiyle belki açık hava iftarlarını her zaman gerçekleştiremeyebiliriz ancak gönül köprülerimiz engel tanımaz. Er Yap Aşevi'miz tam kapasiteyle çalışacak. Mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize, yemek pişirmekte zorlanan yaş almış büyüklerimize, her gün iftar öncesinde yemeklerini sıcak sıcak kapılarına kadar ulaştıracağız. Silivri'de kimseyi yalnız, kimseyi sofrasız bırakmayacağız. Rabbim şimdiden yapacağımız ibadetleri ve tutacağımız oruçları kabul eylesin" dedi.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Silivri, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: 'Silivri'de Kimseyi Yalnız, Kimseyi Sofrasız Bırakmayacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:04:33. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Silivri'de Kimseyi Yalnız, Kimseyi Sofrasız Bırakmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.