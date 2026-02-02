Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Silivri'de Kimseyi Yalnız, Kimseyi Sofrasız Bırakmayacağız"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan ayında ilçede iftar çadırı kurulacağını duyurarak, "Er Yap Aşevi'miz tam kapasiteyle çalışacak. Mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize, yemek pişirmekte zorlanan yaş almış büyüklerimize, her gün iftar öncesinde yemeklerini sıcak sıcak kapılarına kadar ulaştıracağız. Silivri'de kimseyi yalnız, kimseyi sofrasız bırakmayacağız" dedi.

Silivri Belediyesi'nin 2026 yılı şubat ayı meclis toplantısı, Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan ve milli takım formasıyla Türkiye'yi Basel Cup'ta temsil eden Elife Naz Duman, Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nda 18 Yaş Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olan İrem Kurt'u temsilen Özgür Kurt, Macaristan'da yapılan Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'nda dünya 5'incisi olan İsmet Karabulut, Paletli Yüzme Takımı'nda Balıkesir Karesi Kulüpler Arası ve Edirne Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonaları'nda çeşitli derecelerle dönen Berat Battal, Ekin Saniye Can, Ada Beren Ağal ve Bulut Barkın Akın katıldı.

Sporculara, MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, CHP Grup Başkan Vekili Önder Çolak ve AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı tarafından ödülleri takdim edildi.

Balcıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü hatırlatarak, "Bu sözü kendilerine ilke edinen pırıl pırıl gençlerimizi ve onları yetiştiren ailelerini, antrenörlerini tebrik ediyorum. Belediye meclisimizin oy birliğiyle aldığı bu ödül kararları, gençlerimize verdiğimiz değerin küçük bir nişanesidir. Hepsine başarılarının devamını diliyor, meclisimizi bu güzel enerjiyle açıyorum" diye konuştu.

"Ramazan'ın manevi atmosferine yakışır hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz"

Ramazan ayına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirten Balcıoğlu, "Biliyorsunuz kandilin ardından, yani 19 Şubat itibarıyla başı rahmet, ortası mağfiret olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşacağız. Silivri Belediyesi olarak Ramazan'ın manevi atmosferine yakışır hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İlçe genelimizdeki 67 camimizin tamamında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halıların süpürülmesinden avizelerin silinmesine, ayakkabılıklardan minberlere kadar camilerimizin her köşesini Ramazan'a hazır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı sofrada buluşmanın önemini vurgulayan Balcıoğlu, "Mevsim şartları sebebiyle belki açık hava iftarlarını her zaman gerçekleştiremeyebiliriz ancak gönül köprülerimiz engel tanımaz. Er Yap Aşevi'miz tam kapasiteyle çalışacak. Mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize, yemek pişirmekte zorlanan yaş almış büyüklerimize, her gün iftar öncesinde yemeklerini sıcak sıcak kapılarına kadar ulaştıracağız. Silivri'de kimseyi yalnız, kimseyi sofrasız bırakmayacağız. Rabbim şimdiden yapacağımız ibadetleri ve tutacağımız oruçları kabul eylesin" dedi.