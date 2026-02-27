Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İftar Çadırında Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İftar Çadırında Vatandaşlar ile Buluştu

27.02.2026 10:08  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hayırseverlerin katkılarıyla kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma zamanı olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, ihtiyaç sahiplerine sağlanan yardımları ve dayanışma kültürünü öne çıkardı.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hayırsever bağışçılar ile birlikte Silivri Sahili'nde ramazan ayı boyunca hizmet veren iftar çadırında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Bora Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, hayırseverler Jale Silivrili Öztarhan, Burak Öztarhan ve Seda Öztarhan Çelik ile birlikte iftar çadırında orucunu açtı. Ramazan ayının paylaşmak ve dertleşmenin ayı olduğunu belirten Balcıoğlu, "Biz göreve geldiğimiz günden beri hep 'Vicdan Belediyeciliği' diyoruz. Nedir bu vicdan? Silivri'de hiç kimsenin kendini yalnız, kimsesiz hissetmemesidir. Hiçbir evin ocağı tütmeden, hiçbir evladımız yatağa aç girmeden bu günleri atlatmaktır" dedi.

Balcıoğlu, iftar çadırında her gün bin 500 vatandaşın ağırlandığına dikkat çekti. 35 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar sıcak yemek götürüldüğünü vurgulayan Balcıoğlu, "Birlikte dayanışma marketimiz aracılığıyla binlerce ailemize ramazan kolilerimizi ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz kocaman bir aileyiz" diye konuştu.

"Bizi biz yapan bu dayanışmadır"

Sofranın bereketinin paylaştıkça arttığını kaydeden Balcıoğlu, "Bu akşamki iftarımıza katkı sunan, gönüllerini soframıza açan kıymetli hayırseverlerimiz Jale Silivrili Öztarhan'a, Burak Öztarhan'a ve Seda Öztarhan Çelik'e sizlerin huzurunda, Silivrili hemşerilerim adına gönülden teşekkür ediyorum. Allah niyetlerini, hayırlarını kabul etsin. Bizi biz yapan, dimdik ayakta tutan şey işte bu dayanışmadır. Ne diyoruz hep? Silivri Birlikte Güzel! Sizler yoksanız, bu dayanışma yoksa hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İftar Çadırında Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü Katilleri tanıdık çıktı Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
AYM Başkanı’ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Üniversite öğrencilerine af geliyor İşte detaylar Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:27
Fener maçında satılan sosisliye bakın
Fener maçında satılan sosisliye bakın
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:04:29. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İftar Çadırında Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.