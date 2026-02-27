Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İftar Çadırında Vatandaşlar ile Buluştu

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hayırsever bağışçılar ile birlikte Silivri Sahili'nde ramazan ayı boyunca hizmet veren iftar çadırında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Bora Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, hayırseverler Jale Silivrili Öztarhan, Burak Öztarhan ve Seda Öztarhan Çelik ile birlikte iftar çadırında orucunu açtı. Ramazan ayının paylaşmak ve dertleşmenin ayı olduğunu belirten Balcıoğlu, "Biz göreve geldiğimiz günden beri hep 'Vicdan Belediyeciliği' diyoruz. Nedir bu vicdan? Silivri'de hiç kimsenin kendini yalnız, kimsesiz hissetmemesidir. Hiçbir evin ocağı tütmeden, hiçbir evladımız yatağa aç girmeden bu günleri atlatmaktır" dedi.

Balcıoğlu, iftar çadırında her gün bin 500 vatandaşın ağırlandığına dikkat çekti. 35 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar sıcak yemek götürüldüğünü vurgulayan Balcıoğlu, "Birlikte dayanışma marketimiz aracılığıyla binlerce ailemize ramazan kolilerimizi ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz kocaman bir aileyiz" diye konuştu.

"Bizi biz yapan bu dayanışmadır"

Sofranın bereketinin paylaştıkça arttığını kaydeden Balcıoğlu, "Bu akşamki iftarımıza katkı sunan, gönüllerini soframıza açan kıymetli hayırseverlerimiz Jale Silivrili Öztarhan'a, Burak Öztarhan'a ve Seda Öztarhan Çelik'e sizlerin huzurunda, Silivrili hemşerilerim adına gönülden teşekkür ediyorum. Allah niyetlerini, hayırlarını kabul etsin. Bizi biz yapan, dimdik ayakta tutan şey işte bu dayanışmadır. Ne diyoruz hep? Silivri Birlikte Güzel! Sizler yoksanız, bu dayanışma yoksa hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz" ifadelerini kullandı.