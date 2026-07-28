Silivri'de Trafik Kavgası: Sürücü Darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de Trafik Kavgası: Sürücü Darbedildi

Silivri\'de Trafik Kavgası: Sürücü Darbedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafif ticari araç sürücüsü, otomobile çarpıp sürücüsüne saldırdı. Olay araç kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'de, otoyol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, sıkıştırdığı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilin önünü kesen şüpheliler, aracı tekmeleyip sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 23.30 sıralarında Avrupa Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, önünde ilerleyen otomobili sıkıştırarak trafikte tehlike saçtı. Otomobil sürücüsünün yol vermesine rağmen tehlikeli manevralarına devam eden hafif ticari araç, bir süre sonra otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden otomobilin bir süre sonra önünü hafif ticari araç kesti. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inip, otomobile yönelerek tekme atıp sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün darbedildiğini belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Saldırı, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Trafik Kavgası: Sürücü Darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz İran'dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Sahibi kadın çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Sahibi kadın çıktı
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın’ın “Bende yeri yok“ diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro’luk teklif Sergen Yalçın'ın "Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 12:11:32. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri'de Trafik Kavgası: Sürücü Darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.