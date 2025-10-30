Silivri'de Trafik Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
Silivri'de Trafik Kazası: Bir Ölü

30.10.2025 09:59
Silivri\'de Trafik Kazası: Bir Ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, TIR'a çarptı; sürücü hayatını kaybetti.

Silivri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyreden otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

