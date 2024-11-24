Silivri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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SİLİVRİ'de bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri düzenlediği operasyonla 100 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin kaya tuzu çuvallarının içerisine gizlenerek İstanbul'a sokulduğu öğrenilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ş.Y. tutuklandı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde bir depoya yüklü miktarda uyuşturucu indirildiği bilgisine ulaştı. 20 Kasım Çarşamba günü düzenlenen operasyonda, Ş.Y. isimli şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda PVP (Polypropylene) çuvalları içinde zulalanmış halde 100 kilogram metamfetamin bulundu. Ekipler, uyuşturucu maddelerin tonluk kaya tuzu çuvallarının içerisine gizlenerek İstanbul'a getirildiğini belirledi. Çuvallardaki uyuşturucuların, diğer çuvallardan ayırt edilebilmesi için dikişlerin farklı ebat ve renklerde yapıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.