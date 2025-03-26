Silivri'de Yaşlılar Haftası Kutlaması

(İSTANBUL) - Yaşlılar Haftası'nı kutlayan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm, bizim için en değerli mutluluk kaynağı. Silivri Belediyesi olarak, büyüklerimizin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki huzurevlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti. Personel, yaşlılarla sohbet ederek ihtiyaçlarıyla ilgilendi ve karanfiller takdim etti.

Başkan Balcıoğlu da Yaşlılar Haftası'nı kutlayarak, "Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm, bizim için en değerli mutluluk kaynağı. Silivri Belediyesi olarak, büyüklerimizin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm kıymetli büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.