Silivri'deki Minibüs Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'deki Minibüs Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı

Silivri\'deki Minibüs Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı
27.06.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de devrilen minibüste 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen yolcu minibüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güner, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki Minibüs Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Macaristan, Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Tarih belli oldu Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu Diplomasını bizzat kendi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin’in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı

20:35
Venezuela’da depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı bin 430’a yükseldi 3 binden fazla yaralı var
Venezuela'da depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı bin 430'a yükseldi! 3 binden fazla yaralı var
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 20:47:49. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri'deki Minibüs Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.