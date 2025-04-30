Silivri'den Balıkçılara Tekne Bakım Destek Paketi

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen tekne bakım malzemesi desteği programına katılarak, küçük ölçekli balıkçılara yönelik dağıtımı yerinde takip etti. Teknesi 12 metrenin altında olan balıkçılara, tekne bakımına yönelik çeşitli malzemeler dağıtıldı.

Silivri'de İBB iş birliğiyle balıkçılık ruhsatına (yeşil ruhsat) ve 34 plakalı teknelere sahip balıkçılara sunulan destek paketlerinde; antifouling boya, epoksi macun, beyaz yağlı boya, su geçirmez balıkçı tulumu ve çizme gibi malzemeler yer aldı. Destek sayesinde balıkçıların, teknelerinin bakımını yaparak sezon boyunca daha verimli ve güvenli bir şekilde denize açılabilmesi hedefleniyor.

Dağıtıma katılan Balcıoğlu, "Silivri'mizin doğal güzelliklerinden biri olan denizimizin korunması ve en iyi şekilde değerlendirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu desteklerle hem denizle geçimini sağlayan balıkçılarımıza katkı sunuyor hem de kıyı kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Balıkçılarımızın emeğine sahip çıkmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Destek paketlerini teslim alan balıkçılar, bu tür yardımların mesleklerini sürdürülebilir kıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi'ne teşekkür etti. Balıkçılar, özellikle bakım malzemeleriyle sezon hazırlıklarını daha rahat yaptıklarını, bu tür desteklerin devam etmesinin sektöre büyük katkı sunduğunu vurguladı.