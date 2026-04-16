Silivri Gazitepe'de Köy Konağı'nın Temel Atma Töreni Yapıldı

Silivri Belediyesi, Gazitepe Mahallesi'nde Köy Konağı'nın temel atma törenini gerçekleştirdi. Törende, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Gazitepe Mahallesi Muhtarı Saceddin İldiz ile mahalle sakinleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Balcıoğlu, "Bildiğiniz gibi burada bulunan ve mahallemize uzun yıllar hizmet veren eski köy konağımız, ne yazık ki zaman içerisinde 'riskli yapı' statüsüne gelmiş ve can güvenliği açısından tehdit oluşturan bir hale dönüşmüştü. Biz de vatandaşımızın güvenliğini her şeyin üzerinde tutarak bu yapının yıkımını gerçekleştirmiştik. Şimdi ise aynı yerde Gazitepe'mize yakışan, mahallemizin ihtiyaçlarına cevap veren, modern, güvenli ve çok amaçlı bir mahalle konağı yükseltmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yeni köy konağının toplam 575 metrekarelik inşaat alanına sahip, iki katlı modern bir yapı olarak yükseleceğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, bu yapının zemin katında kıraathane, lojman ve muhtarlık; birinci katında ise Mahalle Evi ve Aile Sağlığı Merkezi yer alacağını belirtti. Buranın mahallenin buluşma noktası olacağına dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, komşuluğun güçlendiği, kadınların ürettiği, vatandaşın hizmete daha kolay ulaştığı yaşayan bir merkez olacağını ifade etti. Muhtarlık hizmetinin bu konakta verileceğini, sağlık hizmetine erişimin burada kolaylaşacağını aktaran Başkan Balcıoğlu, mahalle yaşamının burada daha da güçleneceğini kaydetti.

"Seçim döneminde ne dediysek bugün onun arkasında dimdik durduğumuzu gösteriyoruz"

Başkan Balcıoğlu, seçim döneminde verdiği bir sözün daha hayata geçişine tanıklık edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Projelerimizi sizlere anlatırken, 'Hizmet yalnızca merkezde toplanmayacak, hizmet mahallede hissedilecek, kamusal yaşam vatandaşın ayağına gidecek. Silivri'nin mahallelerinde mahalle kültürünü yaşatan, ihtiyaçlara cevap veren, güvenli ve çağdaş mahalle konakları yapacağız' demiştik. O sözümüzü Gazitepe'mizde hep birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz."

Bu projeyi hayata geçirirken hayırsever bağışçının desteğinin de çok değerli olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Kamu yararı için elini taşın altına koyan, bu güzel işe katkı sunan bağışçımız İlhan Karahan'a ve Sora Kozmetik ailesine tüm Gazitepe ve Silivri halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü şehirler sadece belediyelerin gücüyle değil hayırseverlerin vicdanıyla, vatandaşların desteğiyle, ortak akıl ve gönül birliği ile güzelleşir. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz, Silivri'yi birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

Gazitepe'de bir taraftan temel atma töreni yapıldığını, diğer taraftan cami inşaatının hızla yükseldiğini ve tarihi çeşmenin restorasyonunu tamamladıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şunu söyledik. 'Her mahallemize eşit hizmet götüreceğiz. Hangi mahallemizde bir ihtiyaç varsa orada biz olacağız; hangi vatandaşımızın bir beklentisi varsa ona kulak vereceğiz.' Gazitepe Köy Konağımız da bu anlayışın çok güzel bir eseridir. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp bu güzel yapıyı mahallemize kazandıracağız. Hava şartları el verdiği ve süreç planlandığı gibi ilerlediği takdirde, önümüzdeki dönemde bu eserin yükselişini hep birlikte göreceğiz. Bu duygularla Gazitepe Köy Konağımızın temel atma töreninin mahallemize ve Silivri'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Bu sizin mahallenizin konağı, güzel olan bu"

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, törende olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Silivri'nin Trakya'nın bir ilçesi olduğunu kaydeden Yontar, "Ben de Trakya'nın bir vekili olarak aranızdayım. Sizin içinizden çıkan bir kadın arkadaşınızım diyelim. Özellikle mahallelerimizin ihtiyacı olan bir konağın temelini attığımızdan dolayı çok mutluyum. Burası, bu mahalledeki kadınların, çocukların ve siz değerli halkımızın bir arada olacağı bir alan, bir meydanın içinde hepinizin sohbet edebileceği güzel bir temel atıyoruz bugün. Konak ama bu sizin mahallenizin konağı, güzel olan bu" dedi. Her mahallede köy konağı olması gerektiğini belirten Yontar, konağın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Mahalle sadece ikamet edilen bir yer değil kederin bölüşüldüğü büyük bir ailedir"

Gazitepe Mahalle Muhtarı Saceddin İldiz ise köy konağının sadece beton ve demirden oluşan bir yapı değil, komşuluğun, dayanışmanın ve mahalle kültürünün gelecekteki kalbinin temelini atmak için bir arada oldukları bir an olduğunu belirtti. Bu temelin aslında bir olma iradesinin bir simgesi olduğunu açıklayan İldiz, "Bizim kültürümüzde mahalle sadece ikamet edilen bir yer değil sevincin paylaşıldığı, kederin bölüşüldüğü büyük bir ailedir. Bu projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan İlhan Karahan ve Barış Elvan beyefendilere, değerli başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'na mahallem adına teşekkür ederim" diye konuştu.