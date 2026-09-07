Silivri Meclisi'nde İSKİ yatırımları tartışıldı; dere ıslahı 721 metreye geriledi - Son Dakika
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Silivri Meclisi'nde İSKİ yatırımları tartışıldı; dere ıslahı 721 metreye geriledi

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Silivri Belediye Meclisi'nin eylül ayı ilk oturumunda İSKİ'nin ilçeye yönelik yatırımları ele alındı. CHP, 2019'dan bu yana 12,7 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtirken; MHP, 2025'te dere ıslahının sadece 721 metreye gerilediğini ve bunun ilçenin geleceğini olumsuz etkilediğini savundu.

Silivri Belediye Meclisinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Silivri'ye yönelik yatırımları tartışma konusu oldu.

Silivri Belediyesi Meclisinin eylül ayı birinci oturumu Silivri Belediye Başkanvekili Yalçın Ekici başkanlığında toplandı.

Toplantıda gündeme geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Önder Çolak, 2019 yılından bugüne kadar İSKİ tarafından Silivri'ye yapılan yatırımları anlatarak, "12 milyar 732 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte 303 kilometreden fazla atık su hattı, yaklaşık 22 kilometre su hattı, 4,67 kilometre dere ıslahı ve 519 kilometreden fazla içme suyu hattı hayata geçirildi." dedi.

Silivri Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın ise "2025 yılında Silivri'de yapılan ıslah çalışması sadece 721 metre. 721 metreyle hangi ıslah çalışması, kaç yılda biter Silivri'de? 2024 yılında 880 metreymiş, 721 metreye gerilemiş durumda." diye konuştu.

Çolak, Aşkın'a cevap olarak "Ben konuşmamda İBB'nin 2019 yılından bugüne kadar Silivri'ye yapmış olduğu yatırımları anlattım. Bunlarda bir eksiklik, rakamlarda bir yanlışlık mı vardı? Elbette yeterli değil, Silivri'ye daha fazlası yapılmalı, biz de bunu söylüyoruz ve bunun da takipçisiyiz, sürekli görüşmelerimizi yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aşkın ise "'Yetersizlik var' değil, vahim durumda. Silivri dere ıslahları konusunda en fazla ihtiyacı olan ilçelerin başında. Silivri'de 700 metre dere ıslahı yapmak Silivri'nin geleceğini ipotek altına almak demek. O kadar vahim durumda." ifadesini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından 11 Eylül'de ikinci oturumu yapılmak üzere sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silivri Meclisi'nde İSKİ yatırımları tartışıldı; dere ıslahı 721 metreye geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Meclisi'nde İSKİ yatırımları tartışıldı; dere ıslahı 721 metreye geriledi - Son Dakika
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