Silopi'de 3 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, 3 ton 112 kilogram kaçak et ele geçirilerek imha edildi.

Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu Bulvarı'nda bulunan bir soğuk hava deposunda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde; etiketsiz, işletme kayıt ve onay numarası bulunmayan, kesimhane raporu ve veteriner sağlık sertifikası ibraz edilemeyen toplam 3 ton 112 kilogram büyükbaş sakatat ve vakumlu et ürünü ele geçirdi. Ayrıca ürünlerin hijyenik olmayan şartlarda depolandığı, izlenebilirliğinin de mümkün olmadığı belirlendi. Ele geçirilen ürünler, kontrol görevlileri, savcılık, zabıta ve jandarma ekiplerinin gözetiminde yerinde imha edildi.

Haber ve kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),