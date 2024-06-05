Şırnak'ta Bin Kişiyi İstihdam Edecek Sera Organize Tarım Bölgesi Kurulacak - Son Dakika
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Şırnak'ta Bin Kişiyi İstihdam Edecek Sera Organize Tarım Bölgesi Kurulacak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bin kişiyi istihdam edecek 'Sera Organize Tarım Bölgesi' kurulacak. Silopi'ye bağlı Başverimli Beldesi, Özgen ve Çardaklı köyleri çevresinde planlanan seracılık projesinin ilk etabı olan Sera Organize Tarım Bölgesi için, bin dönümlük alan belirlendi. Yakın zamanda planlanan fiziki çalışmaların ardından istihdam, üretim ve ticareti kapsayacak yatırımla yüzde 75'i kadın olmak üzere bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Bölgenin kalkınmasında etkili rol alacak proje Habur, Derecik ve Esendere sınır kapılarına yakın olması nedeniyle uluslararası pazarlara da hızlı erişim olanağı sunacak. Önemli su kaynakları ve mikroklima özelliğine sahip alanda kurulacak Sera Organize Tarım Bölgesi, çiftçilere de büyük kolaylık sağlayacak.

05.06.2024 15:28
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bin kişiyi istihdam edecek 'Sera Organize Tarım Bölgesi' kurulacak.

Silopi'ye bağlı Başverimli Beldesi, Özgen ve Çardaklı köyleri çevresinde planlanan seracılık projesinin ilk etabı olan Sera Organize Tarım Bölgesi için, bin dönümlük alan belirlendi. Yakın zamanda planlanan fiziki çalışmaların ardından istihdam, üretim ve ticareti kapsayacak yatırımla yüzde 75'i kadın olmak üzere bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Bölgenin kalkınmasında etkili rol alacak proje Habur, Derecik ve Esendere sınır kapılarına yakın olması nedeniyle uluslararası pazarlara da hızlı erişim olanağı sunacak. Önemli su kaynakları ve mikroklima özelliğine sahip alanda kurulacak Sera Organize Tarım Bölgesi, ideal koşulları oluşturması nedeniyle çiftçilere de büyük kolaylık sağlayacak. Şırnak Valisi Cevdet Atay da, sosyal medya platformu X'te projeyi 'Şehrimize hayırlı olsun' notuyla paylaştı.

'DIŞ VE İÇ PAZARA VERİP KAZANÇ ELDE EDECEĞİZ'

Projenin bölgeye de önemli katkı sunacağını belirten çiftçi Serdar Soysal, "20 yıldır çiftçilik yapmaktayım. Bu anlamda çok mutluyum. Çünkü bölgemizde iş alanları kurulacak. İstihdam alanları açılacak. Bir çiftçi olarak biz bu projenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Çünkü biz ürünlerimizi yetiştireceğiz. Dış pazara, iç piyasaya vereceğiz, bundan kazanç elde edeceğiz. O anlamda bu projenin bölgeye hatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne de çok büyük etki sunacağını katacağını düşünüyorum. Bu projelerin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Biz çiftçiler olarak bu projenin gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz. Katkısı olan bütün kurum amirlerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

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