Silopi'de Fiziksel Etkinlik Oyunları Finali

Çağdaş Akbulut:

13 bin öğrenci demiş ha Silopi'de mi bu var ya şehre gidersen spor kompleksleri varmı yok mu diye soracan ama burada böyle etkinlik yapılıyo işte şehir merkezinde sporla ilgilenenlere bakma kırsal bölgedeki çocuklara da fırsat lazım