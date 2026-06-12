Silopi'de Fiziksel Etkinlik Oyunları Finali - Son Dakika
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Silopi'de Fiziksel Etkinlik Oyunları Finali

12.06.2026 09:38
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Silopi'de düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları finalinde ödüller dağıtıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları'nın final programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen programda, dereceye giren takımlara ödülleri ve sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Fedai Din, ilçe genelinde yaklaşık 13 bin öğrencinin etkinliklere dahil edildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Fiziksel Etkinlik Oyunları Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuba Semci Tuba Semci:
    güzel bir girişim ama yani enflasyon gidiş hâlinde iken bu kadar harcama mantıklı mı bilemiyom yani çocukların spora katılması iyi de ekonomik durum böyle giderse geçmiş olsun hepimize 0 0 Yanıtla
  • Çağdaş Akbulut Çağdaş Akbulut:
    13 bin öğrenci demiş ha Silopi'de mi bu var ya şehre gidersen spor kompleksleri varmı yok mu diye soracan ama burada böyle etkinlik yapılıyo işte şehir merkezinde sporla ilgilenenlere bakma kırsal bölgedeki çocuklara da fırsat lazım 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Köse Hüseyin Köse:
    bu tür etkinlikler güzel şey ama maliyeti çok yüksek geliyor ya işletme masrafları personel giderleri salon kiralama hepsi para tutuyo devlet desteği varsa iyi ama özel sektör olsa çok zor idare edilir bunlar 0 0 Yanıtla
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