Silopi'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Silopi'de devrilen hafif ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Görümlü yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gülsüm Üsgüdar (43), A.G., M.K., T.K. ve E.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülsüm Üsgüdar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Üsgüdar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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