Silopi'deki Cinayet Sonrası Açıklama - Son Dakika
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Silopi'deki Cinayet Sonrası Açıklama

Silopi\'deki Cinayet Sonrası Açıklama
23.06.2025 16:59
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Mülk sahibi, cinayetle ilgili kendilerinin ve işletmecinin olayda dahli olmadığını belirtti.

'OLAYDA NE MÜLK SAHİBİNİN NE DE İŞLETMECİNİN DAHİLİ YOKTUR'

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ın (29), erkek çalışan Remzi Kayaalp tarafından öldürülmesinin ardından iş yerine yönelik saldırı ile ilgili mülk sahibi Bahattin Alkış, açıklama yaptı. Bahattin Alkış, "Hayatını kaybeden Gülizar kardeşimizin acısını paylaşıyoruz. Ailenin de başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Üzgünüz, üzüntülüyüz. Bu mekanın gerçek mülk sahipleri biziz, ailemizdir. Tanınan bir aileyiz. Buranın işletmecisi ise Batmanlıdır, yaklaşık 15 yıldır buradadır. Olayı gerçekleştiren kişi de Mardin Mazıdağlıdır ve işe yeni girmiştir. İşletmeci ile işçi arasında herhangi bir aile bağı ya da yakınlık yoktur. Olay, işletmecinin bilgisi dışında gelişmiştir. Biz mülk sahipleri olarak bu olayın takipçisiyiz. Olayın faili yakalanıp gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bugün birtakım kişiler, sosyal medya üzerinden örgütlenerek mülkümüze saldırı girişiminde bulunmuştur. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Buranın işletmecisinin olayla herhangi bir ilgisi yoktur. Yaklaşık 50 çalışanı olan bir insandır. Bu olayın dışındadır. Biz aile olarak bu olayı kabul etmiyoruz. Kimse bu olaydan farklı anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Hukuk ne gerektiriyorsa zaten yapılacaktır. Olayda ne mülk sahibinin ne de işletmecinin dahili yoktur. Bu şekilde bilinmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Şırnak, Silopi, Güncel, Medya, Son Dakika

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