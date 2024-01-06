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Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Silahlı Tehdit - Son Dakika
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Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Silahlı Tehdit

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediyeye ait garaj amirliğine gelerek, araçları yakacaklarını belirtip, personeli silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlatarak, şüphelileri yakaladı ve aramalarda yanıcı madde ele geçirildi.

Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Silahlı Tehdit
06.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:48
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediyeye ait garaj amirliğine gelerek, araçları yakacaklarını belirtip, personeli silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Silvan Belediyesine ait garaj amirliğine önceki gün saat 21.00 sıralarında terör örgütü PKK/KCK adına gelen, 1'i silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişinin, park halinde bulunan araçları yakacaklarını söyleyerek personeli tehdit ettikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında dün, 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin söz konusu gece kullandıkları belirlenen kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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