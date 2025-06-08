Silvan’da Anız Yangını: 30 Dönüm Arazi Zarar Gördü

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangınında 30 dönümlük arazi zarar gördü.

Silvan ilçesine bağlı Karahacılar kırsal mahallesinde, Mehmet Ekici'ye ait arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),