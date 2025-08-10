5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Silvan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?