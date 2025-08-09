Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçenin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personel ile müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Silvan'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?