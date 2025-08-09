Silvan'da Orman Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçenin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personel ile müdahale ediyor.