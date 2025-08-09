DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Silvan ilçesine bağlı kırsal Kalemli Mahallesi'nde akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Haber ve kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Silvan'da Örtü Yangını - Son Dakika
