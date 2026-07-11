Silvan\'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Silvan-Batman kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DDA 717 plakalı hafif ticari araç ile 59 TP 200 plakalı cip çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç devrildi. Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol ise araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.