Silvan Gençlik Merkezi: Gençler İçin İkinci Ev

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Silvanlı gençler bilgi ve becerilerini geliştiriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek amacıyla Gençlik Merkezi her gün yaklaşık 150 öğrenciye hizmet veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Silvan'da kurulan Gençlik Merkezi sayesinde gençler bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Her geçen gün ilginin arttığı Gençlik Merkezi adeta gençlerin ikinci evi haline geldi. Bu merkezlerde özellikle gençlerin motivasyonunu artıran aktiviteler yapılıyor. Silvan Gençlik Merkezi, bünyesinde barındırdığı bilişim salonu, müzik odası, kütüphane, kafeterya, çalışma salonları, konferans ve toplantı odası gibi alanlarda kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle gençlere hizmet veriyor. Silvan Gençlik Merkezi Resim Eğitmeni Bilge Katar; "Burada öğrencilerimizi yetenek sınavına hazırlıyoruz, bunun yanı sıra kara kalem eğitimleri, yağlı boya eğitimlerini veriyoruz. Öğrencilerimizi stresten korunmaları için, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için buraya merkezimize teşvik edip, onlara yağlı boya eğitimleri ile, kara kalem eğitimleri ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Silvan'daki tüm gençlerimizi Gençlik Merkezine bekliyoruz. Ayrıca emeklerinden dolayı Silvan Kaymakamımıza, ilçe müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Resim Kursu Öğrencisi İsa Taşar; "Silvan Gençlik Merkezine geliyorum, üniversite sınavına hazırlanıyorum, mezunum, arkadaşlarım ile birlikte haftanın beş günü geliyorum. Ayrıca hobi olarak gelenler var, küçük kardeşlerim var. Bire bir sınava yönelik çalışıyoruz burada, canlı model, imgesel ve ayrıca ebru çalışmalarını da burada yapıyoruz. Buradaki hocalarımda ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gitar Kursu Öğrencisi Züleyha Yeşilırmak; "Silvan Gençlik Merkezine geliyorum, keman dersi görüyorum. Okuldan çıktıktan sonra burada arkadaşlarımla beraber keman görüyoruz. Burada güzel vakitler geçiriyoruz. Öğretmenimiz bize güzel güzel şarkılar öğretiyor. Arkadaşlarımla beraber okul çıkışı gelip keman dersi alıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akıl ve Zeka Kursu Öğrencisi Avcen Turan; "Akıl ve zeka oyunlarına geliyorum, burada çok eğleniyoruz, boş vakitlerimizi hep burada geçiriyoruz. Hafta sonu ve hafta içi boş vakitlerimizde buraya geliyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz burası çok güzel ve eğlenceli, herkesi buraya davet ediyoruz burası çok güzel ve eğlenceli gelmek isteyenler gelebilir" dedi.