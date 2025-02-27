Silvan Gençlik Merkezi: Gençler İçin İkinci Ev - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silvan Gençlik Merkezi: Gençler İçin İkinci Ev

Silvan'daki gençler, Gençlik Merkezi'nde bilgi ve becerilerini geliştiriyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor.

27.02.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silvanlı gençler bilgi ve becerilerini geliştiriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek amacıyla Gençlik Merkezi her gün yaklaşık 150 öğrenciye hizmet veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Silvan'da kurulan Gençlik Merkezi sayesinde gençler bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Her geçen gün ilginin arttığı Gençlik Merkezi adeta gençlerin ikinci evi haline geldi. Bu merkezlerde özellikle gençlerin motivasyonunu artıran aktiviteler yapılıyor. Silvan Gençlik Merkezi, bünyesinde barındırdığı bilişim salonu, müzik odası, kütüphane, kafeterya, çalışma salonları, konferans ve toplantı odası gibi alanlarda kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle gençlere hizmet veriyor. Silvan Gençlik Merkezi Resim Eğitmeni Bilge Katar; "Burada öğrencilerimizi yetenek sınavına hazırlıyoruz, bunun yanı sıra kara kalem eğitimleri, yağlı boya eğitimlerini veriyoruz. Öğrencilerimizi stresten korunmaları için, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için buraya merkezimize teşvik edip, onlara yağlı boya eğitimleri ile, kara kalem eğitimleri ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Silvan'daki tüm gençlerimizi Gençlik Merkezine bekliyoruz. Ayrıca emeklerinden dolayı Silvan Kaymakamımıza, ilçe müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Resim Kursu Öğrencisi İsa Taşar; "Silvan Gençlik Merkezine geliyorum, üniversite sınavına hazırlanıyorum, mezunum, arkadaşlarım ile birlikte haftanın beş günü geliyorum. Ayrıca hobi olarak gelenler var, küçük kardeşlerim var. Bire bir sınava yönelik çalışıyoruz burada, canlı model, imgesel ve ayrıca ebru çalışmalarını da burada yapıyoruz. Buradaki hocalarımda ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gitar Kursu Öğrencisi Züleyha Yeşilırmak; "Silvan Gençlik Merkezine geliyorum, keman dersi görüyorum. Okuldan çıktıktan sonra burada arkadaşlarımla beraber keman görüyoruz. Burada güzel vakitler geçiriyoruz. Öğretmenimiz bize güzel güzel şarkılar öğretiyor. Arkadaşlarımla beraber okul çıkışı gelip keman dersi alıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akıl ve Zeka Kursu Öğrencisi Avcen Turan; "Akıl ve zeka oyunlarına geliyorum, burada çok eğleniyoruz, boş vakitlerimizi hep burada geçiriyoruz. Hafta sonu ve hafta içi boş vakitlerimizde buraya geliyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz burası çok güzel ve eğlenceli, herkesi buraya davet ediyoruz burası çok güzel ve eğlenceli gelmek isteyenler gelebilir" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Gençlik, Güncel, Silvan, Eğitim, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silvan Gençlik Merkezi: Gençler İçin İkinci Ev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:37:34. #1.12#
SON DAKİKA: Silvan Gençlik Merkezi: Gençler İçin İkinci Ev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.