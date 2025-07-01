Kütahya'nın Simav ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki iki gençten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
E.B'nin (22) kullandığı 43 AGN 631 plakalı motosiklet, Muradınlar Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak yol kenarındaki ceviz ağacına çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosikletteki 16 yaşındaki Arda Akyüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü E.B. ise kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Akyüz'ün cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Simav'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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