Şimşek, tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödendiğini açıkladı

Şimşek, tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödendiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Şimşek, 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı"
Kaynak: AA
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