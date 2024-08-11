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Şimşekler geceyi aydınlattı

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın beraberinde şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla Bolu için sağanak yağış uyarısı verildi. Yapılan uyarılar doğrultusunda gündüz güneşli olan hava yerini yüksek kesimlerde sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağışın etkili olduğu Gerede ilçesinde şimşekler geceyi aydınlattı. Art arda çakan şimşekler kameraya yansıdı.