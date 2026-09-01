Şin-Bet Direktörü Zini, Washington'a Gizlice Gitti

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin, "hassas konuları" görüşmek üzere gizlice ABD'nin başkenti Washington'a gittiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yaptığı haberde, Şin-Bet Başkanı Zini'nin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileriyle çalışma toplantıları yapmak üzere gizlice Washington'a gittiğini duyurdu.

Kanalın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Zini'nin Washington'da "hassas konuları" ele alacağı belirtildi ancak konuya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail ve ABD makamlarından da Zini'nin ziyaretiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Zini'nin Washington ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun, kendisine yönelik "büyük bir tehdit" tespit edilmesinin ardından ABD'den acil olarak tahliye edilmesinin sonrasında gerçekleşti.

İsrail devlet televizyonu KAN, 29 Ağustos'ta Şin-Bet'in Yair Netanyahu'yu hedef alan büyük bir tehdidin bulunduğunu teyit ettiğini ve bunun üzerine Netanyahu'nun acilen İsrail'e tahliye edilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Haberde, Yair Netanyahu'ya eşlik eden koruma ekibinin söz konusu tehditle başa çıkmak için yetersiz kaldığı, bu nedenle aynı dönemde New York'a gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a eşlik eden iki güvenlik ekibinden destek alındığı kaydedilmişti.

Yair Netanyahu'nun hızla havalimanına götürüldüğü ve aynı gece İsrail'e döndüğü aktarılmıştı.

KAN, tehdidin niteliğine ilişkin bilgi paylaşmazken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun, kendisine yönelik İran kaynaklı bir suikast planının tespit edilmesinin ardından ABD'nin Miami kentinden gizlice tahliye edilerek apar topar İsrail'e getirildiği öne sürülmüştü.

ABD merkezli Newsmax kanalının konuya yakın bir ABD kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbaratının Yair'i hedef alan suikast planını Aralık 2025'te öğrendiği iddia edilmişti.

Kaynak, İranlı ajanların Başbakan'ın oğlunun kaldığı konutu ve hareketlerini izlemek üzere Miami'de sahada olduğunu öne sürmüştü.

Haberde, İsrail'in ABD makamlarını uyardığı, Yair'e Miami'yi derhal terk etmesi talimatı verildiği ve bunun üzerine Yair'in eşyalarını almadan apar topar İsrail'e döndüğü aktarılmıştı.

Netanyahu, 24 Ağustos'ta İsrail merkezli Kanal 14'e yaptığı açıklamada, oğullarından birinin İran'ın hedefi olduğunu ileri sürmüştü.