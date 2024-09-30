Sinan Ateş Davasında Son Gelişmeler - Son Dakika
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Sinan Ateş Davasında Son Gelişmeler

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanıkların ve aile üyelerinin beyanları dinlendi.

30.09.2024 13:17
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri de izledi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, avukat taleplerine yönelik duruşma savcısına söz verdi. Savcı, avukat taleplerinin davaya katkı sağlayamayacağından reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, dosyaya giren cinayet anına ilişkin bilirkişi raporunun reddi ile bazı avukatların yeni tanık dinlenilmesi yönündeki taleplerini reddetti.

Başkan Güven, önceki celse sunulan mütalaaya ilişkin maktul Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş'e söz verdi.

Adaletin gerçekleşmesini beklediklerini belirten Ayşe Ateş, "Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. İddia makamı, milletimizin devletimizin yani Cumhuriyetimizin temsilcisidir. Sayın mahkeme de Türk milleti adına karar verir. Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması için milletimizin birlik ve barışı, adaletin tecellisi her şeyden önemlidir." dedi.

Başkalarının ölmemesi için sabır ve acıyla adaletin gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ayşe Ateş, şöyle devam etti:

"Keşke dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Dünyadaki hiçbir şey insanın huzur ve mutluluk içinde Rabbine kavuşmasından daha önemli değildir. Ne mal, ne makam, ne de hırs sahiplerine bir şey kazandırmamıştır. Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle, hukuka uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum."

"Oğlumun katilleri dışarda, azmettiricileri burada"

Maktul Sinan Ateş'in annesi müşteki Saniye Ateş, sanıkların yüzlerini görmek istemediğini belirterek, "Benim oğlumun katilleri dışarda, azmettiricileri burada. Bundan sonraki hayatları öyle bir zehir olsun ki analarının babalarının yüzüne bakamasınlar. Bizi yaktıkları yerlerden yansınlar aynı şekilde. Utanmadan insan içine çıkabileceklerse ben bunlara bir şey demiyorum. Ama yine de tekrar ediyorum benim oğlumun katilleri para için yaptılar. Benim oğluma vurulan kurşundan çok benim canımı hiçbir şeye acıtmaz. İki yavruyu yetim bıraktılar. Evlat acısıyla yansınlar. Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saniye Ateş beyanda bulunurken, izleyicilerden "Amin" diyerek yüksek sesle tepki veren kişi mahkeme başkanının talimatıyla tutanak tutularak dışarı çıkartıldı.

Maktul Ateş'in kardeşlerinden Selda Kazanç ise ne kadar sürerse sürsün davadan vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, " Ahmet Yiğit Yıldırım, Olcay Kılavuz, İzzet Ulvi Yönter ve Ömer Şanlı, bunların hepsinin isimlerinin dava dosyasına girmesini istiyoruz. Sinan Ateş'i neden katlettiklerini çıkıp söyleyemiyorlar. Allah bize yaşattıklarının hepsini yaşatsın hakkımızı helal etmiyoruz ama adaleti görmek istiyoruz. Sinan'ın geri gelmeyeceğini biz biliyoruz bu davayı da hayatımız boyunca devam ettireceğiz, biz öldükten sonra çocuklarımız bu davayı devam ettirecek Sinan Ateş'in adı unutulmayacak." beyanında bulundu.

Sinan Ateş'in kardeşi Sevda Ateş de mahkemenin adaleti sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Belki biz görmeyiz ama Allah'ın adaletinden sanıkların hiçbirisi kaçamayacak." dedi.

Müşteki Selman Bozkurt, adalete güvendiğini kaydederek, mahkemeden suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Müşteki ve avukat beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş Davasında Son Gelişmeler - Son Dakika

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