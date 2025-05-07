Sinan Ateş davasında 22 kişi için verilen \'kovuşturmaya yer yok\' kararına yönelik itiraz reddedildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastine ilişkin açılan davanın dışında aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu 22 şüpheli hakkında verilen kovuşturmaya yer yok kararına yapılan itiraz reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş suikastine ilişkin aralarında eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da bulunduğu 22 kişi hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından yürüttüğü soruşturmada Ocak ayında takipsizlik kararı vermişti.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ

Bunun üzerine Sinan Ateş'in ailesinin avukatı Şeyda Şahin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararına itiraz etmişti.

REDDEDİLDİ

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer yok kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek yapılan itirazı reddetti. Avukat Şeyda Şahin söz konusu karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı.