Sinan Meydan, Yeni Kitabını Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç İçin İmzaladı

(ESKİŞEHİR) - Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, yeni kitabı "Atatürk'ün Mirası Laik Cumhuriyet"i imzalayarak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a gönderdi.

Sinan Meydan, Atatürk'ün Cumhuriyet anlayışı ve laik mirasını ele alan yeni kitabını, "Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'a iyi dileklerimle" notuyla Ataç'a gönderdi.

Ataç, "Değerli dostum Sinan Meydan'a teşekkür ediyorum. Kendisi belediyemizi ziyaret ettiğinde sanattan, kitaplardan ve kültürel konulardan keyifli sohbetlerimiz olmuştu. Yeni kitabının okurunun bol olacağından eminim ve ülkemizde tarih bilincine katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.