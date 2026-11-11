Sinan Sertel'in filmi Elisa, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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Sinan Sertel'in filmi Elisa, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

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Sinan Sertel\'in filmi Elisa, Boğaziçi Film Festivali\'nde izleyiciyle buluştu
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Sinan Sertel'in yönetmenliğini yaptığı distopya filmi Elisa, 14. Boğaziçi Film Festivali'nde Atlas 1948 Sineması'nda izleyiciyle buluştu. Nükleer savaş sonrası mağarada hayatta kalmaya çalışan 7 kişiyi konu alan film, gösterim sonrası düzenlenen söyleşide ele alındı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 14. Boğaziçi Film Festivali'nde "Elisa" filmi, Atlas 1948 Sineması'nda izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Sinan Sertel'in üstlendiği, senaryosunu Sertel ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı film, nükleer savaşın yaşanmaz hale getirdiği bir dünyada bir mağaraya sığınan ve hayatta kalmaya çalışan 7 kişinin hikayesini konu ediniyor

Bilim kurgu, dram ve gerilim türünü bir araya getiren filmin başrollerinde Berfu Öngören, Cemil Büyükdöğerli ve Defne Doğar yer alıyor.

"İnandığım ve samimi bulduğum filmleri yapmaya çalışıyorum"

Gösterim sonrasında sinema eleştirmeni Oya Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Sinan Sertel, filmin kendisi için oldukça önemli bir yapım olduğunu dile getirerek, "İnandığım ve samimi bulduğum filmleri yapmaya çalışıyorum. Bu bir distopya ve kıyamet anlatısı türünde bir yapım ve genel olarak böyle yapımlar cesaret gerektiren işler olarak görülüyor. Bu türden filmleri yapmanın cesaret gerektiren işler olmaktan çıkması en büyük arzumuz." dedi.

Distopik türde filmlerin Türkiye'de az üretildiğina işaret eden Sertel, şunları kaydetti:

"Filmin yer aldığı üslup, ülkemizde az üretilen bir tür olmasına rağmen çok fazla şey söylemeye imkan veren bir anlama sahip. Ben bu projeye sonradan dahil oldum ve özel bir çalışma yapmadım. Fakat filme dair birikim zaten benimleydi. Ekiple hep beraber bu filmi ürettik. Türün yurt dışında çok güçlü örnekleri var ve onlarla karşılaştırılacağımızı biliyoruz. Bizim filmimizde tipik bir kahraman yok. Genelde böyle yapımlarda bir kahramanın üzerine asıl hikaye yüklenir ve biz onun yolculuğuna şahit oluruz. Biz burada bunun dışında bir yapım ortaya koymaya ve rasyonel bir zeminde her karaktere eşit yükler yüklemeye çalıştık. Doğrusu bizim için asıl cesaret gerektiren bu tercihin kendisiydi."

"Elisa, bizim için çok büyük bir hayaldi ve bunu gerçekleştirdik"

Yapımcı Muhammed Hakan Sancaktutan, çekim sürecinin oldukça uzun bir zamana yayıldığını belirterek, "Bu projenin temelleri 2018'de atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından ilk desteği aldık ve sponsor arayışını girdik. Fakat gerekli desteği göremedik ve aldığımız katkıyı iade ettik. Sonra tekrar seçildik ve filmimize TRT sponsor oldu. Biz de bu andan itibaren elimizi taşın altına koyarak projeyi hayata geçirdik. Elisa, bizim için çok büyük bir hayaldi ve bunu gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Berfu Öngören ise projenin Türk sineması için kıymetli bir yapım olduğunu söyleyerek, "Elisa, tam olarak distopik bir çalışma ve benim buradaki karakterim de tipik bir anlama sahip değil. Doğrusu ben de böyle zor karakterleri çok fazla seviyorum. Böyle canladırmalar beni her zaman heyecanlandırıyor. Ekiple tanıştıktan sonra çok doğru bir karar verdiğimizi anlamış oldum. Çok meşakkatli ama keyifli bir süreçte çekimlerimizi tamamladık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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