Sinanpaşa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 157 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu, 34 sikke, 3 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.B, E.B, A.K. ve N.A. hakkında adli işlem yapıldı.