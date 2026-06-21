Sınav İçin Yetiştiren Polisler

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliğini evde unutan ve yanlış okula gelen 2 öğrenci motosikletli polisler tarafından sınava yetiştirildi.

YKS öncesi okul önünde sınava girmek için bekleyen adaylardan biri kimliğini evde unuttu. Öğrenci, polislerden yardım istedi. Öğrenci, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince motosiklete bindirilerek, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Motosikletli polis ekipleri yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi aldığı kimlik yerine geçen belgeyle sınava yetiştirdi.

YKS'ye girmek için Keşan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne gelen bir öğrencide sınava az bir süre kala yanlış sınav merkezine geldiğini fark etti. Öğrenci, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince dakikalar kala sınava gireceği Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yetiştirildi.