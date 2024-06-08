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Sınava dakikalar kala öğrencilerin imdadına yunus timleri yetişti

EDİRNE - Edirne'de YKS sınavına girmek için heyecanla başka okula giden ve kimliğini evinde unutan 3 öğrencinin imdadına Yunus Timi polisleri yetişti.

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna girmek için Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesine gelen 2 öğrencinin yanlış okula geldiği tespit edildi. Sınava dakikalar kala endişe yaşayan öğrencilerin yardımına Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timi) yetişti. Öğrenciler motosiklete bindirilerek sınava girecekleri Mühendislik Fakültesindeki sınav salonuna yetiştirildi.

Bir öğrenci de kimliğini evinde unuttuğunu belirterek, Yunus timlerinden yardım istedi. Motosiklete bindirilen öğrenci, Yunus polisiyle evine gidip kimliğini alıp tekrar okula getirildi.

Sınava yetiştirilen öğrenciler, Yunus Timlerine ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a teşekkür etti.