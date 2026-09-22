Sincan\'da 3 bin 217 öğretmene şiddet ve siber farkındalık eğitimi verilecek

Ankara Emniyet Müdürlüğünce rehber öğretmenlere şiddetin önlenmesine yönelik eğitim konferansı gerçekleştirildi.

Sincan Erkan Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta, okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve öğrencilerin korunmasına yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Çocuk Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen konferansta, "Şiddette Aşırıcılık Faaliyetleri ve Farkındalık", "Siber Ortamda Aşırıcılık ve Siber Farkındalık", "Narkotik Suçlar Konusunda Genel Bilgilendirme ve Farkındalık" konulu sunumlar yapıldı.

Hafta boyunca sürecek konferanslarda, çocuk ve gençlerin şiddet eylemlerinden, dijital ortamlardaki zararlı yönlendirmelerden ve çevrimiçi propagandalardan korunmasına yönelik eğitim verilecek.

Eğitimler kapsamında 3 bin 217 öğretmene ulaşılması planlanıyor.