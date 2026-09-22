Sincan'da 3 bin 217 öğretmene şiddet ve siber farkındalık eğitimi verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sincan'da 3 bin 217 öğretmene şiddet ve siber farkındalık eğitimi verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sincan\'da 3 bin 217 öğretmene şiddet ve siber farkındalık eğitimi verilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğünce Sincan Erkan Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde rehber öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi konulu konferans düzenlendi. Çocuk, Narkotik ve Siber şubelerce sunum yapılan etkinlikte hafta boyunca 3 bin 217 öğretmene ulaşılması planlanıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce rehber öğretmenlere şiddetin önlenmesine yönelik eğitim konferansı gerçekleştirildi.

Sincan Erkan Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta, okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve öğrencilerin korunmasına yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Çocuk Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen konferansta, "Şiddette Aşırıcılık Faaliyetleri ve Farkındalık", "Siber Ortamda Aşırıcılık ve Siber Farkındalık", "Narkotik Suçlar Konusunda Genel Bilgilendirme ve Farkındalık" konulu sunumlar yapıldı.

Hafta boyunca sürecek konferanslarda, çocuk ve gençlerin şiddet eylemlerinden, dijital ortamlardaki zararlı yönlendirmelerden ve çevrimiçi propagandalardan korunmasına yönelik eğitim verilecek.

Eğitimler kapsamında 3 bin 217 öğretmene ulaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğüİmam Hatip LiseleriKonferansGüvenlikNarkotikSincanRehberEğitimGüncelAnkaraÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
14:33
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi 4 maçı kaçıracak
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:35:39. #7.13#
SON DAKİKA: Sincan'da 3 bin 217 öğretmene şiddet ve siber farkındalık eğitimi verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement