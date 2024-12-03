Sincan'da Aile İçinde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Sincan'da Aile İçinde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sincan\'da Aile İçinde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadının kayınpederinin evinde çıkan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. Eşinin babası ile tartışan Ç.A. silahla ateş açtı, karşılık olarak ailenin üyeleri bıçakla saldırdı. Olayda Ç.A. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

03.12.2024 02:48  Güncelleme: 03:01
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde Ç.A. (48), boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi İ.K.'nın (53) evine gidip, çıkan tartışma sonrası aileye ateş açtı. Ailenin de bıçakla karşılık vermesi sonucu, olayda Ç.A. yaşamını yitirdi, aileden ise 3'ü tabancayla 1'i darp sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Andiçen Mahallesi, Ahi Mesut Bulvarı'ndaki Türkü Sitesi C Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre Ç.A., boşanma aşamasındaki kızının kocası H.B.K.'nın (27) babasının evine gitti. O sırada evde bulunan H.B.K., kardeşi S.K. (23), babası İ.K. ve eşi D.K. (47) ile Ç.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A., yanında bulunan tabanca ile aileye ateş etti. Ç.A.'nın tabancasından çıkan mermilerle H.B.K., kardeşi D.K. ve anne S.K. yaralanırken, Ç.A., baba İ.K.'yı da darbetti. Daha sonra yaralı kardeşler ise Ç.A.'ya bıçakla saldırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bıçaklanan Ç.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabancayla yaralanan H.B.K., D.K. ve S.K. ile darp sonucu yaralanan İ.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan D.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ç.A.'nın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sincan'da Aile İçinde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan'da Aile İçinde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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