Sincan\'da cami minaresine yıldırım düştü

Ankara'nın Sincan ilçesinde yapımı devam eden cami minaresine yıldırım isabet etti.
Törekent Mevlana Mahallesi 428. Sokak'ta inşaat halindeki Mevlana Camisinin minaresine, öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düştü. Bu esnada minarede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle minarede hasar oluştu.
Mahalle sakini Ali Şahin, gazetecilere açıklamasında, balkonda otururken caminin minare kısmından yükselen alevleri gördüğünü söyledi.
Koşarak camiye geldiğini belirten Şahin, itfaiye ekiplerinin çalışmasına destek vermeye çalıştıklarını anlattı.
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