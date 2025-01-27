Sincan'da Çiftin Tartışması Kanlı Bitti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla ağır yaraladı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde, Yücel D. ile eşi Meryem D. arasından bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel D, eşini bıçakladıktan sonra, aynı bıçakla kendini de boğazından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yücel D. hayatını kaybederken, tedavisi devam eden Meryem D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.