Sincan'da Eğitim Helikopteri Düştü - Son Dakika
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Sincan'da Eğitim Helikopteri Düştü

22.07.2026 11:22
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Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan helikopter düştü, iki kişi yaralandı.

(ANKARA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu yapan TUSAŞ'a ait bir helikopter düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin kaza kırım ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli bölgesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken, iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve diğer acil müdahale ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Helikopterin düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla kaza kırım ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililerin olayla ilgili teknik değerlendirmelerinin sürdüğü bildirildi.

Düşen helikopterin Robinson R44 tipi olduğu öğrenildi. Robinson R44 helikopterlerinin, kamu personeline yönelik temel helikopter eğitimlerinde TUSAŞ Uçuş Okulu tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Helikopter, Acil Durum, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Sincan, Ankara, Eğitim, Güncel, Kaza, Son Dakika

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