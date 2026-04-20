Sincan\'da Fabrika Yangını

20.04.2026 12:11
Sincan'daki boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 2 işçi yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sincan ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ardından fabrikada çalışan ve kendisinden haber alınamayan teknisyen için arama çalışması başlatıldı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi de itfaiye ekipleri tarafından fabrikadan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye erleri ve işçilere ise ayran dağıtıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN GÜVERCİNE MÜDAHALE

Yangından etkilenen ve fabrika yakınına düşen bir güvercine de itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilendiği belirlenen güvercine su verilip ilk müdahalesi yapıldı.

VALİ ŞAHİN: 2 İŞÇİ YARALANDI, 1 TEKNİSYEN ARANIYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bölgeye gelerek incelemede bulundu. Vali Şahin, yangının, tiner gibi yanıcı maddelerin depolandığı alana sirayet etmeden önlendiğini belirterek, "Şimdi arkadaşlarımız içeri girdiler. İçerideki arama ve diğer çalışmaları yapıyorlar. 2 işçimiz yaralandı. Onlar hastaneye intikal ettirildi. İtfaiyemiz, teknisyen olarak çalışan bir kardeşimizi de şimdi aramaya başladı. İnşallah o da sağ salim bulunur. Yaralılar şu anda hastaneye gitti. Zannediyorum birisi dumandan etkilenmiş, diğerinde hafif yanıklar var. Ona artık doktorlarımız bakacak. Artık yangının çıkış sebebini arkadaşlarımız soğutmadan sonra tespit edecekler" dedi.

Mikail KARAMAN-Muhammet BAYRAM-Emre EFE/ANKARA,

Kaynak: DHA

