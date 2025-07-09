Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
S.G. idaresindeki 34 BJG 595 plakalı otomobil, E-90 kara yolu Eskişehir istikameti Çokören mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 07 NST 46 plakalı minibüse çarptı.
Alev alan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar, araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden S.G'nin kızının üniversite mezuniyet töreninden döndüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sincan'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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