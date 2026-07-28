Sincan'da TIR ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı - Son Dakika
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Sincan'da TIR ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı

Sincan\'da TIR ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı
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Sincan'da hafriyat kamyonu TIR'a çarptı, şoför yaralandı. İnceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde TIR ile çarpıştıktan sonra kupa kısmı kopan hafriyat kamyonun şoförü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi. Türkoğlu Ali Ağa Caddesi'nden bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 06 DC 6577 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 EBG 560 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun kupa kısmı koptu. Kazada hafriyat kamyonu şoförü R.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sincan'da TIR ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı - Son Dakika

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