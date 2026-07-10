Sincik'te Halıcılık Geçim Kaynağı - Son Dakika
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Sincik'te Halıcılık Geçim Kaynağı

Sincik\'te Halıcılık Geçim Kaynağı
10.07.2026 16:38
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Çamdere köyünde aileler, el dokuma halılarıyla geçim sağlıyor, genç kızlar aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde yaşayan aileler, evlerinde kurdukları tezgahlarda dokudukları el halılarıyla geçimlerini sağlıyor.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sınırlı olduğu köyde, kuşaktan kuşağa aktarılan el dokuma halıcılığı önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Köyde birçok aile, evlerinin bir bölümünü halı üretimine ayırırken özellikle genç kızlar tezgah başında dokudukları halılarla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Üretim sürecinde önce yünler kazanlarda kaynatılarak farklı renklerde boyanıyor. Kurutulup istenilen ölçülerde kesilen iplikler, daha sonra evlerdeki tezgahlarda geleneksel yöntemlerle ilmek ilmek halıya dönüştürülüyor. Tamamlanan halılar ise tüccarlar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.

Köy sakinlerinden İsmail Göğüs, AA muhabirine, ailelerin geçimini el dokuma halıcılığıyla sağladığını söyledi.

Köyde tarım ve hayvancılık imkanlarının sınırlı olduğunu belirten Göğüs, "Genç kızlarımla birlikte halı dokuyoruz. Geçim kaynağımız bu. Köyde neredeyse her evde halı tezgahı bulunuyor ve üretim yapılıyor. Halılar tamamen el işçiliğiyle dokunuyor." dedi.

El dokuma halının yapılışını anlatan Göğüs, "Yünleri kaynatıp boyuyoruz, kısa kısa kestikten sonra evlerimizin bir bölümünde duran halı tezgahları var orada dokuma işlemleri yapmaktayız." diye konuştu.

Pınar Göğüs ise kızların çeyiz hazırlıklarını halıdan kazandıkları ücretlerle yaptıklarını belirtti.

Bir çift halıyı yaklaşık iki haftada tamamlayabildiklerini dile getiren Göğüs, "Zor ama zevkli bir iş. Halılar tamamen el dokuması. Her ilmeğinde emek var. Bitirdiğimiz halıları tüccara teslim ediyoruz, onlar da aracılar vasıtasıyla yurt dışına gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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