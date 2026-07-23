Sincik'te Orman Yangınına Müdahale Başladı - Son Dakika
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Sincik'te Orman Yangınına Müdahale Başladı

Sincik\'te Orman Yangınına Müdahale Başladı
23.07.2026 18:46
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Adıyaman Sincik'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor, kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

İlçeye bağlı Alancık köyü kırsalında ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sarp ve kayalık bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. 2 yangın söndürme helikopterinin hava desteği sağladığı orman yangınına karadan da çok sayıda arazöz ve köylüler müdahale ediyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ve Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, yetkililerden yangının seyri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Alancık Köyü'nde çıkan orman yangınına, Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında sahadaki süreci yakından takip etmektedir. Yangına karadan çok sayıda arazöz ve ekip, havadan ise 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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