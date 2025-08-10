Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 0 ila 3 arası 15, 4 ila 5 arası ise 5 olmak üzere toplam 20 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunuldu.

Saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatılan açıklamada, depremin en çok İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar, 0-3 arası 15, 4-5 arası 5 olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında, 319 personel, 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir.

Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."