Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Sındırgı\'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
11.08.2025 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk geceyi dışarıda geçirdi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerin sakinleri, geceyi dışarıda geçirdi.

Sındırgı'da dün akşam meydana gelen depremden ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Alacaatlı ile 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızılgür mahalleleri de etkilendi.

Mahalle sakinleri, artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi tedbiren dışarıda geçirdi.

49 yıllık camide hasar oluştu

Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki 49 yıllık caminin minaresi de deprem sebebiyle yıkıldı.

AA ekibince, dronla görüntülenen caminin minaresindeki alem, külah, şerefe ve gövdenin sokağa devrildiği görüldü.

Cami cemaatinden 70 yaşındaki Muammer Kızmaz, AA muhabirine, çocukluğunun bu camide geçtiğini, çocukken inşaatında çalıştığını söyledi.

"Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti"

Depreme kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki otomobilinde yakalanan İsmail Turgut da sarsıntıdan sonra aracının savrulduğunu belirtti.

Yolda durup otomobilini kontrol ettikten sonra yeniden yola çıktıklarını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Tekrar yola devam ettik. Oğlum aradı, 'Durum kötü.' dedi. Gölcük Mahallesi'nin olduğu yerlerde dağlardan duman çıkmaya başladı. Geceden beri de sürekli sarsılıyor. Gece kesinlikle eve girmedik. Kapı hafiften açılmıştı, içeri baktım. Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti. Her 5 dakikada, 3 dakikada bir gürültülü bir şekilde sarsıntı devam etti. Bu şartlarda eve girmeyi düşünmüyoruz, korku var üstümüzde."

Cennet Turgut da evlerinde çatlakların oluştuğunu, sarsıntılardan dolayı korktuklarını ve eve geçmeleri konusunda tedirgin olduklarını söyledi.

Bazı vatandaşlar, geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda geçirdi

Stadyumda sabahlayanlardan Hasan Umur da hiç ummadıkları bir anda depremle yüzleştiklerini belirterek, "Her yer sallanmaya başladı. Bardaklar, tabaklar, her şey yere döküldü. Şoke olduk." dedi.

Kemal Umut da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Baba-oğul “bidon“ tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti Baba-oğul "bidon" tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
01:30
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
15:23
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya
Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
15:00
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
14:48
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
14:00
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü
Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
13:53
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
13:32
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva
Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 09:27:21. #7.12#
SON DAKİKA: Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.