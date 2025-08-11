Sındırgı\'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerin sakinleri, geceyi dışarıda geçirdi.

Sındırgı'da dün akşam meydana gelen depremden ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Alacaatlı ile 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızılgür mahalleleri de etkilendi.

Mahalle sakinleri, artçı sarsıntılar nedeniyle geceyi tedbiren dışarıda geçirdi.

49 yıllık camide hasar oluştu

Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki 49 yıllık caminin minaresi de deprem sebebiyle yıkıldı.

AA ekibince, dronla görüntülenen caminin minaresindeki alem, külah, şerefe ve gövdenin sokağa devrildiği görüldü.

Cami cemaatinden 70 yaşındaki Muammer Kızmaz, AA muhabirine, çocukluğunun bu camide geçtiğini, çocukken inşaatında çalıştığını söyledi.

"Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti"

Depreme kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki otomobilinde yakalanan İsmail Turgut da sarsıntıdan sonra aracının savrulduğunu belirtti.

Yolda durup otomobilini kontrol ettikten sonra yeniden yola çıktıklarını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Tekrar yola devam ettik. Oğlum aradı, 'Durum kötü.' dedi. Gölcük Mahallesi'nin olduğu yerlerde dağlardan duman çıkmaya başladı. Geceden beri de sürekli sarsılıyor. Gece kesinlikle eve girmedik. Kapı hafiften açılmıştı, içeri baktım. Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti. Her 5 dakikada, 3 dakikada bir gürültülü bir şekilde sarsıntı devam etti. Bu şartlarda eve girmeyi düşünmüyoruz, korku var üstümüzde."

Cennet Turgut da evlerinde çatlakların oluştuğunu, sarsıntılardan dolayı korktuklarını ve eve geçmeleri konusunda tedirgin olduklarını söyledi.

Bazı vatandaşlar, geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda geçirdi

Stadyumda sabahlayanlardan Hasan Umur da hiç ummadıkları bir anda depremle yüzleştiklerini belirterek, "Her yer sallanmaya başladı. Bardaklar, tabaklar, her şey yere döküldü. Şoke olduk." dedi.

Kemal Umut da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini anlattı.