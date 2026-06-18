Sındırgı'da Deprem Evleri Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sındırgı'da Deprem Evleri Tamamlanıyor

Sındırgı\'da Deprem Evleri Tamamlanıyor
18.06.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı'da depremzede vatandaşlar için inşa edilen 1180 konutun yapımı tamamlanıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için yapımına başlanan 1121'i konut toplam 1180 bağımsız bölümün inşası tamamlanıyor.???????

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremlerde, ilçe merkezi ile Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köyleri hasar gördü.

Bakan Murat Kurum'un talimatıyla evleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için TOKİ koordinasyonunda depremden bir ay sonra inşa çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Çavdaroğlu Mahallesi, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin köylerinde 385 köy evi, 736 afet konutu, 36 iş yeri, 23 ahır olmak üzere toplam 1180 bağımsız bölümün inşası hızla tamamlanıyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından bölgeye ilişkin görüntüler paylaşarak, "Emine teyzemizin hayali, Adile teyzemizin hayallerinin de ötesi… 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı'da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Murat Kurum, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Deprem, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Deprem Evleri Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:40:44. #7.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Deprem Evleri Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.