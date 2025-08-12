Sındırgı'da Depremzedelere 10 Konteyner Kuruldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlar için 10 konteynerin kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı ilçemizde depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlarımız için konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı. Yıkık ve ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için AFAD konteyner kurulumuna devam edecek. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."